В Париже разогнали протестующих против пенсионной реформы

Полиция Парижа зачистила площадь Италии от протестующих против пенсионной реформы, сообщает РИА Новости.

На первомайских демонстрациях во Франции задержали 180 человек

Манифестацию организовали ведущие профсоюзы Франции. Протестующие разделились на несколько колонн.

Участники акции подожгли строительный мусор, что привело к стычкам с правоохранителями. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ.

Реформа предполагает повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. 15 апреля закон подписал президент Франции Эммануэль Макрон.

После одобрения документа рейтинг главы государства упал до 26%, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Полойко
ТЕГИ:Пенсионная РеформаПротестПарижФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры