На первомайских демонстрациях во Франции задержали 180 человек

Наиболее масштабные акции протеста прошли в Париже. На улицы столицы вышли десятки тысяч человек. По данным МВД, задержано 53 демонстранта.

Первомайское шести в Париже переросло в столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Президент Франции Эммануэль Макрон 15 апреля подписал закон о пенсионной реформе. Возраст выхода на заслуженный отдых повышается с 62 до 64 лет, передает «Радиоточка НСН».

