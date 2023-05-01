На первомайских демонстрациях во Франции задержали 180 человек
Полиция задержала 180 человек на первомайских демонстрациях по всей Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.
Наиболее масштабные акции протеста прошли в Париже. На улицы столицы вышли десятки тысяч человек. По данным МВД, задержано 53 демонстранта.
Первомайское шести в Париже переросло в столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ.
Президент Франции Эммануэль Макрон 15 апреля подписал закон о пенсионной реформе. Возраст выхода на заслуженный отдых повышается с 62 до 64 лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru