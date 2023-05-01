На первомайских демонстрациях во Франции задержали 180 человек

Полиция задержала 180 человек на первомайских демонстрациях по всей Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.

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Наиболее масштабные акции протеста прошли в Париже. На улицы столицы вышли десятки тысяч человек. По данным МВД, задержано 53 демонстранта.

Первомайское шести в Париже переросло в столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Президент Франции Эммануэль Макрон 15 апреля подписал закон о пенсионной реформе. Возраст выхода на заслуженный отдых повышается с 62 до 64 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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