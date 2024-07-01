В Париже радикалы устроили беспорядки после первого тура выборов в парламент

В Париже стали бить витрины кафе и поджигать мусорные баки во время демонстрации, которая началась после оглашения первых результатов внеочередных выборов в парламент Франции, сообщило РИА Новости.

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Манифестация в Париже началась после 20.00 вечера на площади Республики. К месту проведения демонстрации стянули сотрудников полиции. Несколько часов демонстрация проходила мирно, протестующие скандировали антифашистские лозунги, выражая таким образом недовольство победой правых.

Однако позже радикальная молодежь начала жечь файеры и фейерверки, затем они стали громить витрины ближайших кафе. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

Ранее стало известно, что правая партия «Национальное объединение» лидирует с 34,2% голосов в первом туре внеочередных выборов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: assemblee-nationale.fr
ТЕГИ:ВыборыПарламентФранция

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