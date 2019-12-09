В Париже Путин и Зеленский поменялись Меркель и Макроном
В Париже проходят переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона. В эти минуты идёт встреча в формате тет-а-тет. Ожидается, что позже к президенту России и его французскому коллеге присоединятся члены российской и французской делегаций.
Параллельно в Париже проходят переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее он успел пообщаться со своим французским коллегой Макроном.
Добавим, лидеры России, Украины и Германии прибыли в Париж для участия в саммите «нормандской четверки». Предполагается, что встреча завершится совместной пресс-конференцией всех четырёх лидеров. После переговоров Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут первую официальную встречу. До этого лидеры общались только по телефону.
Ранее НСН писала, что после переговоров в нормандском формате в Париже украинский и российский лидеры проведут двустороннюю встречу. Как пишет «Интерфакс-Украина», об этом заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. Он также подчеркнул, что до нормандских переговоров у президента Украины состоятся встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном, а затем с канцлером Германии Ангелой Меркель, пише
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