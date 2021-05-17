В Париже испекли самый большой в мире торт «Опера»
17 мая 202102:29
В Париже ушло три дня на приготовление огромного торта «Опера», который является одним из самых известных французских десертов, сообщает ТАСС.
Для кондитерского изделия понадобились сотни килограммов ингредиентов, среди которых более тысячи яиц и 36 килограммов шоколада.
Длина торта превышает 30 метров. Лакомство попробовали около 3 тысяч человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru