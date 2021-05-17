В Париже испекли самый большой в мире торт «Опера»

В Госдуме раскрыли способ победить бедность в России Меркель призвала запустить "СП-2" В Госдуме заявили о готовности принять русскоязычных беженцев из Израиля В российском футболе определились все участники еврокубков Извержение вулкана в Исландии повысило спрос на недвижимость поблизости