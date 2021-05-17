В Париже испекли самый большой в мире торт «Опера»

В Париже ушло три дня на приготовление огромного торта «Опера», который является одним из самых известных французских десертов, сообщает ТАСС.

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Для кондитерского изделия понадобились сотни килограммов ингредиентов, среди которых более тысячи яиц и 36 килограммов шоколада.

Длина торта превышает 30 метров. Лакомство попробовали около 3 тысяч человек.

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ТЕГИ:КулинарияЕдаПариж
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