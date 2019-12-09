В Париже начались переговоры лидеров «нормандской четвёрки»
В Париже в Елисейском дворце начались переговоры президентов России, Украины, Франции, а также канцлера Германии в рамках встречи в нормандском формате.
Как отмечает РИА Новости, по правую руку от Владимира Путина за круглым столом расположился президент Франции Эммануэль Макрон, по левую находится канцлер ФРГ Ангела Меркель, а напротив российского лидера – президент Украины Владимир Зеленский.
В рамках саммита «четверка» обсудит перспективы урегулирования конфликта на востоке Украины.
Кроме того, Владимир Путин намерен провести двусторонние переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Лидеры обсудят вопрос выполнения Минских соглашений.
При этом СМИ заявляют, что Россия на этой встрече будет придерживаться достаточной жёсткой позиции, которая не позволит Киеву диктовать условий.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН отметил, что делать каких-то предположений пока не нужно, успех переговоров будет зависеть от позиции, которую займет Владимир Зеленский.
«Я думаю, что рано давать какие-то прогнозы. Надо дождаться встречи и посмотреть, чем она закончится. Позиция России не жесткая, она вполне справедливая. Если мы хотим, чтобы на юго-востоке воцарился мир, нужно, чтобы были исполнены Минские соглашения. Ничего нового Москва не добавляет. Если Киев будет всё исполнять, будет прогресс. Если будет попытка их обойти, предложить что-то новое, наверное, ничего хорошего не ждем», - считает собеседник НСН.
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