В Париже начались переговоры лидеров «нормандской четвёрки»

В Париже в Елисейском дворце начались переговоры президентов России, Украины, Франции, а также канцлера Германии в рамках встречи в нормандском формате.

Как отмечает РИА Новости, по правую руку от Владимира Путина за круглым столом расположился президент Франции Эммануэль Макрон, по левую находится канцлер ФРГ Ангела Меркель, а напротив российского лидера – президент Украины Владимир Зеленский.

В рамках саммита «четверка» обсудит перспективы урегулирования конфликта на востоке Украины.

Кроме того, Владимир Путин намерен провести двусторонние переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Лидеры обсудят вопрос выполнения Минских соглашений.