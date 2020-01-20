Росконтроль рассказал об опасных трансжирах в вафельных тортах

Росконтроль проверил вафельные торты популярных брендов: «Шоколадный принц» торговой марки «Пекарь», «Шоколадница с фундуком» комбината «Коломенское», «Бабаевская Белочка» завода «Бабаевский», «Ореховый» торговой марки «ВкусВилл» и «Ореховый» бренда «Яшкино». Стоимость образцов составила от 270 рублей за килограмм до 630 рублей за килограмм.

Специалисты службы провели проверку всех закупленных образцов по более чем 80 различным параметрам. Выяснилось, что информация на этикетке о составе глазури на тортах недостоверна – в ней оказались не указанные трансжиры. Их наличие в пище может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Трансжиры в четырех исследуемых образцах тортов значительно превышают разрешенную норму, говорится на сайте ведомства. Исключение составило изделие марки «ВкусВилл», оно изготовлено без глазури.

По словам специалистов, несмотря на опасность для здоровья потребления трансжиров, продукты не были занесены в черный список из-за пробела в законодательстве. Они попали лишь в список товаров с замечаниями.

По микробиологическим показателям все образцы оказались безопасны, кроме торта бренда «Яшкино».

Лидером рейтинга названо кондитерское изделие бренда «ВкусВилл». Эксперты Росконтроля смогли порекомендовать такой торт к покупке, пишут «Известия».

Ранее в ходе пресс-конференции НСН сопредседатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов заявил, что вся красная икра заражена кишечной палочкой.



