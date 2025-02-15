В Париже 1,5 тысячи зрителей эвакуировали из театра из-за возгорания

Почти 1,5 тысячи человек эвакуировали из здания театра Елисейских полей в Париже из-за возгорания. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за пожара на кухне в подвальном помещении. Тревогу объявили в 19:45 (21:45 мск), когда на сцене театра шла опера «Персей». Всем зрителям и персоналу пришлось покинуть здание, пока прибывшие пожарные тушили огонь. Никто не пострадал.

BFMTV отмечает, что представление решили отменить.

Ранее в Красноярске более 160 человек эвакуировали из спортивно-зрелищного комплекса «Платинум-Арена» из-за пожара.

