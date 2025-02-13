Более 160 человек эвакуированы в Красноярске из «Платинум-Арены» из-за пожара
Пожар возник вечером в спортивно-зрелищном комплексе Красноярска «Платинум-Арена». МЧС сообщило об эвакуации людей.
Как уточнили в ведомстве, всего из здания на улице Лесников были выведены более 160 человек, в том числе, 52 ребенка. По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание электрощитоволй из-за короткого замыкания.
В тушении принимали участие 10 единиц пожарной техники. Никто из эвакуированных за помощью к медикам не обращался. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным МЧС, пожарная сигнализация сработала своевременно.
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- Более 160 человек эвакуированы в Красноярске из «Платинум-Арены» из-за пожара
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru