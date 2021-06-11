В Пакистане заблокируют SIM-карты непривитых от коронавируса

Власти самой густонаселённой провинции Пакистана - Пенджаб, приняли решение о блокировке SIM-карты граждан, которые отказываются делать прививку от коронавируса, сообщает The Express Tribune.

По словам министра здравоохранения провинции Ясмин Рашид, будут приняты и другие меры, чтобы подтолкнуть граждан к скорейшей вакцинации. Это, например, запрет на посещение парков и ресторанов, а также торговых центров.

«Власти не могут позволить людям, которые не хотят прививаться, рисковать жизнью тех, кто уже сделал укол. Граждане, которые уже прошли вакцинацию, имеют право вернуться к своей нормальной жизни», - заявила Рашид.

Ранее в Пакистане одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает RT. Кроме того, в мае в страну были отправлены более 1,2 миллиона доз препарата AstraZeneca.

