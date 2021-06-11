В Пакистане заблокируют SIM-карты непривитых от коронавируса
Власти самой густонаселённой провинции Пакистана - Пенджаб, приняли решение о блокировке SIM-карты граждан, которые отказываются делать прививку от коронавируса, сообщает The Express Tribune.
По словам министра здравоохранения провинции Ясмин Рашид, будут приняты и другие меры, чтобы подтолкнуть граждан к скорейшей вакцинации. Это, например, запрет на посещение парков и ресторанов, а также торговых центров.
«Власти не могут позволить людям, которые не хотят прививаться, рисковать жизнью тех, кто уже сделал укол. Граждане, которые уже прошли вакцинацию, имеют право вернуться к своей нормальной жизни», - заявила Рашид.
Ранее в Пакистане одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает RT. Кроме того, в мае в страну были отправлены более 1,2 миллиона доз препарата AstraZeneca.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+12 505 / сут.
Умерли
126 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 188 / сут.
- На акциониста Крисевича завели уголовное дело
- В Пакистане заблокируют SIM-карты непривитых от коронавируса
- Четверть россиян назвали целью отпуска фото для социальных сетей
- Законопроект о запрете для иностранцев услуг суррогатного материнства внесли в Госдуму
- Безруков предположил, как Станиславский оценил бы спектакль с Бузовой
- Встреча Байдена и Меркель назначена на 15 июля
- Адвокат: Бывшего директора ФБК Жданова объявили в федеральный розыск
- Курс евро опустился до 87 рублей впервые за три месяца
- У футболиста сборной России Мостового подтвержден COVID-19
- Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5% годовых
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru