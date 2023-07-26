Датские активисты сожгли Коран у посольства Пакистана
Третий день подряд активисты в Копенгагене сжигают Коран, сообщает RT. На этот раз акция протеста прошла у пакистанского посольства. До этого священную книгу мусульман сжигали около дипломатических миссий Ирака, Египта и Турции.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об суждении Москвой таких акций. По её словам, глумление над чувствами верующих не является демонстрацией свободы слова и не относится к ней никаким образом, как и не относится к демократии.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил «карой» сжигающему Коран датскому политику, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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