Датские активисты сожгли Коран у посольства Пакистана

Третий день подряд активисты в Копенгагене сжигают Коран, сообщает RT. На этот раз акция протеста прошла у пакистанского посольства. До этого священную книгу мусульман сжигали около дипломатических миссий Ирака, Египта и Турции.

Посол Дании в Турции вызван в МИД из-за акции с сожжением Корана в Копенгагене

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об суждении Москвой таких акций. По её словам, глумление над чувствами верующих не является демонстрацией свободы слова и не относится к ней никаким образом, как и не относится к демократии.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил «карой» сжигающему Коран датскому политику, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Коран
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