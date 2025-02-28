В Пакистане произошел взрыв в мечети

Взрыв прогремел в мечети в Пакистане. Об этом сообщает канал Geo TV, ссылаясь на данные полиции.

«В мечети Дарул Улум Хаккания в [городе] Акора Хаттак произошел взрыв», - сообщило СМИ.

Отмечается, что в результате ЧП пострадали несколько человек.

Ранее в городе Мултан на северо-востоке Пакистана взорвалась автоцистерна с сжиженным газом, погибли шесть человек, более 30 пострадали.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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