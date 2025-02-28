В Пакистане произошел взрыв в мечети
28 февраля 202512:53
Взрыв прогремел в мечети в Пакистане. Об этом сообщает канал Geo TV, ссылаясь на данные полиции.
«В мечети Дарул Улум Хаккания в [городе] Акора Хаттак произошел взрыв», - сообщило СМИ.
Отмечается, что в результате ЧП пострадали несколько человек.
Ранее в городе Мултан на северо-востоке Пакистана взорвалась автоцистерна с сжиженным газом, погибли шесть человек, более 30 пострадали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru