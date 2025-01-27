При взрыве автоцистерны в Пакистане погибли шесть человек
Автоцистерна с сжиженным газом взорвалась в городе Мултан в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана. Об этом сообщил телеканал Geo TV.
По данным служб спасения, инцидент произошел из-за утечки газа из одного из клапанов цистерны в одном из промышленных районов города. Из-за взрыва возник сильный пожар. Обломки цистерны рухнули на близлежащие жилые здания. Зафиксированы значительные разрушения.
В результате ЧП шесть человек погибли, свыше 30 получили ранения. Тринадцать пострадавших находятся в критическом состоянии. В районе, где произошел взрыв, полностью уничтожены не менее 20 домов, еще 70 зданий повреждены частично.
Ранее СМИ сообщили о взрыве у торгового центра в китайском городе Шэньян, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru