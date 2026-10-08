СМИ: В Стамбуле частично обрушился многоэтажный дом

Многоэтажный жилой дом частично обрушился в районе Малтепе в Стамбуле, люди оказались под завалами. Об этом сообщает телеканал TRT.

ЧП произошло утром 8 октября. По данным СМИ, по неизвестной причине обрушились два первых этажа шестиэтажного здания. Позднее телеканал уточнил, что обрушение произошло на трех этажах семиэтажного дома. На первых этажах находятся коммерческие лавки, ранним утром они были закрыты.

На место инцидента направили скорую помощь и спасателей, специалисты проводят эвакуацию жителей дома. Отмечается, что из-под завалов извлекли ребенка, он жив и доставлен в больницу.

Ранее в венесуэльском Каракасе жилое здание обрушилось из-за землетрясения, погибли несколько человек, напоминает 360.ru.

