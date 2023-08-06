В Пакистане при крушении поезда погибли 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли из-за схода поезда с рельсов в провинции Синд на юго-востоке Пакистана.

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По данным телеканала Geo News, погибли 30 человек, пострадали не менее 80.

С рельсов сошло от пяти до 10 вагонов поезда Hazara Express. Причины крушения не называются.

Железнодорожное движение в провинции остановлено. Власти региона заявили, что восстановительные работы займут до 18 часов.

30 июля на съезде партии «Собрание исламских богословов» в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва произошел взрыв. Погибли 35 человек, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: travelask.ru
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