В Пакистане при крушении поезда погибли 30 человек
По меньшей мере 30 человек погибли из-за схода поезда с рельсов в провинции Синд на юго-востоке Пакистана.
По данным телеканала Geo News, погибли 30 человек, пострадали не менее 80.
С рельсов сошло от пяти до 10 вагонов поезда Hazara Express. Причины крушения не называются.
Железнодорожное движение в провинции остановлено. Власти региона заявили, что восстановительные работы займут до 18 часов.
30 июля на съезде партии «Собрание исламских богословов» в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва произошел взрыв. Погибли 35 человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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