В Пакистане подтвержден первый случай инфицирования оспой обезьян в 2024 году
16 августа 202412:22
Минздрав Пакистана подтвердил первый случай заражения оспой обезьян в стране в 2024 году, сообщает Reuters.
По данным ведомства, инфицированный прибыл в Пакистан из одной стран Ближнего Востока. В настоящее время идет проверка всех, кто контактировал с заболевшим.
Ранее в ДР Конго более 540 человек погибли от оспы обезьян в 2024 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Минспорта: Хлопать дверью и уходить из МОК не будем
- СМИ: В Москве задержали троих подозреваемых в поджоге электровоза
- Центр «Вектор» заявил о наличии вакцины для профилактики оспы обезьян
- В Пакистане подтвержден первый случай инфицирования оспой обезьян в 2024 году
- В Минобороны Белоруссии заявили о вероятности провокаций со стороны Украины
- Пушилин: В Часовом Яре ВС России освобождают дом за домом
- РОАД: Китайские автомобили подорожают в России на 10%
- «Низкая цена и рейтинг»: Россиянам назвали признаки мошенничества на маркетплейсах
- Иностранцы смогут оформлять визу РФ в стране пребывания с разрешением на проживание
- Движение поездов в Приморье прервано из-за отключения электричества
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru