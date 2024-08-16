В Пакистане подтвержден первый случай инфицирования оспой обезьян в 2024 году

Минздрав Пакистана подтвердил первый случай заражения оспой обезьян в стране в 2024 году, сообщает Reuters.

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По данным ведомства, инфицированный прибыл в Пакистан из одной стран Ближнего Востока. В настоящее время идет проверка всех, кто контактировал с заболевшим.

Ранее в ДР Конго более 540 человек погибли от оспы обезьян в 2024 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: travelask.ru
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