В Пакистане подтвержден первый случай инфицирования оспой обезьян в 2024 году

По данным ведомства, инфицированный прибыл в Пакистан из одной стран Ближнего Востока. В настоящее время идет проверка всех, кто контактировал с заболевшим.

Ранее в ДР Конго более 540 человек погибли от оспы обезьян в 2024 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

