ФСБ предотвратила теракт на железнодорожной инфраструктуре в Пятигорске

Теракт, который планировался выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона, предотвратили на объекте железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, злоумышленник - сторонник запрещенной международной террористической организации - по указанию и при координации куратора из Сирии готовил нападение с помощью самодельного зажигательного устройства. Мужчина провел фотосъемку объекта, приобрел элементы и химические вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано сотрудниками ФСБ», - подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту, а также об участии в деятельности организации, признанной террористической.

Ранее ФСБ предотвратила поджог синагоги в Ярославле, силовики задержали россиянина-приверженца международной террористической организации, напоминает Ura.ru.

