ФСБ предотвратила теракт на железнодорожной инфраструктуре в Пятигорске
Теракт, который планировался выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона, предотвратили на объекте железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, злоумышленник - сторонник запрещенной международной террористической организации - по указанию и при координации куратора из Сирии готовил нападение с помощью самодельного зажигательного устройства. Мужчина провел фотосъемку объекта, приобрел элементы и химические вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано сотрудниками ФСБ», - подчеркнули в ведомстве.
Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту, а также об участии в деятельности организации, признанной террористической.
Ранее ФСБ предотвратила поджог синагоги в Ярославле, силовики задержали россиянина-приверженца международной террористической организации, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ЕС в июне нарастил импорт СПГ из России на 10%
- В Пакистане 40 человек погибли при падении автобуса в овраг
- «Ядерные маньяки!»: В Госдуме призвали Литву не «ползти» к Третьей мировой
- Премьер Молдавии объявил об уходе в отставку
- ФСБ предотвратила теракт на железнодорожной инфраструктуре в Пятигорске
- В США начнут выдавать лимитированные паспорта с портретом Трампа
- Роналду примет решение о продолжении карьеры в сборной Португалии после ЧМ
- Турция захотела вступить в Единую зону платежей в евро
- Пореченков сыграет графа Илью Ростова в сериале «Война и мир»
- Понижение в классе: Что происходит с бензином в России