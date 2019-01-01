В ответ на атаку на Хмеймим предложили ударить по туркам в Идлибе

Атаку на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии пытались совершить боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Отмечается, что попытка атаковать была совершена со стороны идлибской зоны деэскалации. В ходе происшествия никто не пострадал.

Территория, откуда была предпринята попытка нападения, относится к зоне ответственности Турции, что говорит о ней нелестно, как о партнёре России, заявил в эфире НСН директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров. В ответ, по его мнению, России следует нанести массовый удар по Идлибу, в том числе и по турецким военным.