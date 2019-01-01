В ответ на атаку на Хмеймим предложили ударить по туркам в Идлибе
Востоковед заявил НСН, что удар по российской базе в САР является оскорблением для Москвы.
Атаку на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии пытались совершить боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Отмечается, что попытка атаковать была совершена со стороны идлибской зоны деэскалации. В ходе происшествия никто не пострадал.
Территория, откуда была предпринята попытка нападения, относится к зоне ответственности Турции, что говорит о ней нелестно, как о партнёре России, заявил в эфире НСН директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров. В ответ, по его мнению, России следует нанести массовый удар по Идлибу, в том числе и по турецким военным.
«За ту часть Идлиба, где дислоцируются эти ребята, отвечает Турция. Вот такой у нас союзник хороший, который позволяет с этой территории наносить удары по Хмеймиму. Я думаю, что в этой войне нет друзей, нет врагов. Если уж по нашим базам бьют, это оскорбление. После этого надо наносить массивный ракетно-бомбовый удар по всей территории Идлиба с уничтожением всех, кто там находится, в том числе турецких инструкторов. И базы снабжения, идущие из Турции, обрубить. На этой маленькой территории по 3-4 миллиона людей сосредоточено. Свыше 70 тысяч боевиков. Кто им поставляет оружие, продовольствие, ГСМ? Из США, наверное. Только США не граничат с Идлибом», — заметил Багдасаров.
Напомним, ситуация в Сирии обострилась в начале мая. Российская авиабаза Хмеймим уже несколько раз подвергалась попытками атаки со стороны террористов. В ответ сирийская и российская авиация наносит удары по зоне деэскалации Идлиб.
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