Forbes: Локдаун в Москве могут продлить на неделю или до конца года
Московские власти обсуждают два возможных сценария продления локдауна после 7 ноября, сообщает в понедельник Forbes со ссылкой на свои источники.
Первый вариант предполагает продление ограничений на неделю – до 15 ноября. Существует и более жесткий вариант, при котором локдаун продлят до 1 января 2022 года, утверждает издание.
При этом источник Forbes, близкий к мэрии Москвы, сказал, что решение по точным датам продления карантина будет приниматься не ранее, чем на следующей неделе, в зависимости от количества заболевших.
Между тем, оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу опроверг в понедельник информацию СМИ о возможном продлении локдауна после 7 ноября.
«В связи с распространяющимися в СМИ и соцсетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября, сообщаем: продление нерабочих дней в Москве после 7 ноября не планируется», - говорится в заявлении оперштаба.
На фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 в Москве с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
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