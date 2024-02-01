В ООН заявили о гибели 122 журналистов в секторе Газа после 7 октября

В секторе Газа с 7 октября погибли 122 журналиста, еще десятки были арестованы израильскими войсками. Об этом говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, распространенном Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ).

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Отмечается, что трое журналистов в Ливане были убиты в результате израильского обстрела вблизи границы с Ливаном. Согласно данным, четверо израильских журналистов были убиты палестинским движением ХАМАС во время нападений 7 октября.

Подчеркивается, что журналисты имеют право на защиту как гражданские лица в соответствии с международным гуманитарным правом.

Ранее, 29 января, минздрав палестинского анклава сообщил, что по меньшей мере 215 человек погибли, 300 пострадали после бомбардировок и обстрелов израильскими военными различных районов сектора Газа за последние сутки, передает «Радиоточка НСН».

