В ООН заявили, что расчистка завалов в Газе займет месяцы
Месяцы уйдут на расчистку завалов в секторе Газа, считает заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер. Об этом он заявил в беседе с изданием The National.
«Потребуются месяцы... если нам позволят все сделать, убрать неразорвавшиеся боеприпасы, вывезти тела из этих домов и общин», - рассказал Флетчер.
По его словам, это «само по себе огромная работа».
Флетчер отметил, что ранее посетил Газу и побывал в некоторых «очень сложных» местах. По словам замгенсека ООН, анклав выглядит хуже, чем он ожидал, и «ничто не может подготовить» к подобным разрушениям.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о планах Вашингтона взять под контроль Газу и осуществить там «масштабные работы», напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru