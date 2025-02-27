В ООН заявили, что расчистка завалов в Газе займет месяцы

Месяцы уйдут на расчистку завалов в секторе Газа, считает заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер. Об этом он заявил в беседе с изданием The National.

«Потребуются месяцы... если нам позволят все сделать, убрать неразорвавшиеся боеприпасы, вывезти тела из этих домов и общин», - рассказал Флетчер.

По его словам, это «само по себе огромная работа».

Флетчер отметил, что ранее посетил Газу и побывал в некоторых «очень сложных» местах. По словам замгенсека ООН, анклав выглядит хуже, чем он ожидал, и «ничто не может подготовить» к подобным разрушениям.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о планах Вашингтона взять под контроль Газу и осуществить там «масштабные работы», напоминает Ura.ru.

