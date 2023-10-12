В ООН сообщили, что 330 тысяч жителей Газы покинули дома с начала эскалации

Количество людей, которые вынужденно покинули свои дома из-за боевых действий в секторе Газа, превысило 330 тысяч человек. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

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Отмечается, что массовое перемещение населения в секторе Газа продолжается. Согласно данным, за прошедшие сутки общее число перемещенных людей выросло на 30% и составляет 338 934 человека.

Ранее, 12 октября, Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что количество погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа достигло 1,2 тысячи. Отмечалось, что еще 5,6 тысячи человек получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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