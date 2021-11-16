В ООН прокомментировали применение водометов польскими силовиками
В организации объединенных наций (ООН) осудили применение силы к мигрантам на польско-белорусской границе, в том числе использование водометов. Такое заявление сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
При этом Хак подчеркнул, что в ООН пока что не получили документального подтверждения применения силы польскими правоохранителями.
«Очевидно, что, если там было подобное отношение (к мигрантам – ред.), то это было бы неправильным. Никакого применения силы быть не должно», - передает слова Хака РИА Новости.
Ранее польская полиция заявляла, что как минимум семь силовиков были ранены в результате агрессивных действий беженцев, собравшихся на белорусской стороне.
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