В ООН прокомментировали применение водометов польскими силовиками

При этом Хак подчеркнул, что в ООН пока что не получили документального подтверждения применения силы польскими правоохранителями.

«Очевидно, что, если там было подобное отношение (к мигрантам – ред.), то это было бы неправильным. Никакого применения силы быть не должно», - передает слова Хака РИА Новости.

Ранее польская полиция заявляла, что как минимум семь силовиков были ранены в результате агрессивных действий беженцев, собравшихся на белорусской стороне.

