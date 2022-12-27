В ООН призвали талибов отменить все ограничивающие права женщин законы

Представители «Талибана» (террористическая организация, которая запрещена в России), захватившие власть в Афганистане, должны немедленно отменить все законы, ограничивающие права женщин. К этому фактическое руководство страны призвал верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

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Он напомнил о международных обязательствах страны и предупредил, что запрет афганских властей на работу женщин в неправительственных организациях (НПО) будет иметь катастрофические последствия для афганских женщин и народа и усугубит их страдания. Слова Тюрка цитирует пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

24 декабря талибы приказали всем национальным и международным НПО уволить своих сотрудниц после «серьезных жалоб» на их дресс-код. Ранее «Талибан» запретил обучение девушек в университетах.

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Фото: twitter.com/pnews360
ТЕГИ:ЖенщиныПрава ЧеловекаТалибан
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