В ООН призвали талибов отменить все ограничивающие права женщин законы

Он напомнил о международных обязательствах страны и предупредил, что запрет афганских властей на работу женщин в неправительственных организациях (НПО) будет иметь катастрофические последствия для афганских женщин и народа и усугубит их страдания. Слова Тюрка цитирует пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

24 декабря талибы приказали всем национальным и международным НПО уволить своих сотрудниц после «серьезных жалоб» на их дресс-код. Ранее «Талибан» запретил обучение девушек в университетах.

