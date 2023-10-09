В ХАМАС пригрозили казнить заложников в ответ на удары Израиля
Представитель военного крыла палестинской организации ХАМАС Абу Убейда заявил, что группировка будет казнить заложников, если Израиль продолжит наносить удары по жилым кварталам.
По его словам, после каждого удара без предупреждения и взорванного дома ХАМАС будет казнить одного пленного израильтянина.
В ходе атаки Израиля в минувшие выходные боевики ХАМАС взяли в плен десятки мирных жителей. В понедельник группировка объявила о гибели четырех заложников в результате ударов по сектору Газа.
Представитель палестинской организации Хусам Бадран опроверг появившиеся в СМИ сообщения о диалоге с Израилем по обмену пленными. По его словам, время для переговоров еще не настало, передает «Радиоточка НСН».
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