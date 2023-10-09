В ХАМАС пригрозили казнить заложников в ответ на удары Израиля

По его словам, после каждого удара без предупреждения и взорванного дома ХАМАС будет казнить одного пленного израильтянина.

В ходе атаки Израиля в минувшие выходные боевики ХАМАС взяли в плен десятки мирных жителей. В понедельник группировка объявила о гибели четырех заложников в результате ударов по сектору Газа.

Представитель палестинской организации Хусам Бадран опроверг появившиеся в СМИ сообщения о диалоге с Израилем по обмену пленными. По его словам, время для переговоров еще не настало, передает «Радиоточка НСН».

