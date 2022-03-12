В ООН предложили способ для проверки биолабораторий на Украине

По словам заместителя генсека, в КБТО нет многостороннего механизма проверки, контролируемого независимой организацией, и за исполнением обязательств должны следить страны-участницы конвенции. В то же время КБТО содержит ряд мер, которые могут использоваться «для разрешения ситуаций, в которых у стран-участниц есть опасения или подозрения в отношении деятельности их коллег».

В частности, статья 5 предусматривает, что государства-участники КБТО «обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений конвенции». Согласно статье 6, страна конвенции может пожаловаться в Совет безопасности ООН, если «какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции». В свою очередь, СБ может инициировать расследование на основании жалобы.

«Я призвала бы страны-члены КБТО рассмотреть возможность использования доступных процедур для консультаций и сотрудничества для разрешения этих вопросов», — цитирует Накамицу РИА Новости.

Ранее Россия заявила об обнаружении на Украине сети более чем из 30 биологических лабораторий, которые работали по заказу Минобороны США. ООН заявляла, что не имеет мандата для расследования ситуации.

