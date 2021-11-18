В ООН подтвердили, что Белоруссия не является причиной миграционного кризиса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш согласился с тем, что Белоруссия не является причиной миграционного кризиса на границах Республики и стран Евросоюза. Об этом сообщает белорусское издание БелТа со ссылкой на представителя Белоруссии при ООН Валентина Рыбакова.

Мигранты попытались пересечь границу Польши через реку на лодке

В ходе Нью-Йоркской встречи Гутерриш подтвердил Рыбакову, что Белоруссия не является ни источником, ни причиной потоков беженцев, которые пытаются попасть в страны Евросоюза через Республику.

Ранее Генеральный секретарь ООН получил письмо от министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. По информации БелТа, в письме изложена официальной позиция Белоруссии относительно вариантов разрешения ситуации с мигрантами на западных границах.

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Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:ООНБелоруссияМигранты
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