В ООН подтвердили, что Белоруссия не является причиной миграционного кризиса

В ходе Нью-Йоркской встречи Гутерриш подтвердил Рыбакову, что Белоруссия не является ни источником, ни причиной потоков беженцев, которые пытаются попасть в страны Евросоюза через Республику.

Ранее Генеральный секретарь ООН получил письмо от министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. По информации БелТа, в письме изложена официальной позиция Белоруссии относительно вариантов разрешения ситуации с мигрантами на западных границах.

