В ООН обсуждают переподключение российских банков к SWIFT

Российские финансовые организации могут вернуть в систему SWIFT, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

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Банки РФ могут переподключить к SWIFT в рамках выполнения зерновой сделки, уточнил представитель организации.

По его словам, отсутствие российских банков в системе осложняет реализацию договоренностей. ООН обсуждает вопрос с Евросоюзом, сказал Дюжаррик.

Говорить о ходе дискуссии он не стал. Представитель генсека добавил, у ООН нет власти над SWIFT и его странами-членами.

Сбербанк сможет заменить SWIFT при помощи каналов телексной связи и пересылки платежных документов, заявил «Радиоточке НСН» бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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