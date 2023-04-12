В ООН обсуждают переподключение российских банков к SWIFT

Банки РФ могут переподключить к SWIFT в рамках выполнения зерновой сделки, уточнил представитель организации.

По его словам, отсутствие российских банков в системе осложняет реализацию договоренностей. ООН обсуждает вопрос с Евросоюзом, сказал Дюжаррик.

Говорить о ходе дискуссии он не стал. Представитель генсека добавил, у ООН нет власти над SWIFT и его странами-членами.

Сбербанк сможет заменить SWIFT при помощи каналов телексной связи и пересылки платежных документов, заявил «Радиоточке НСН» бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.

