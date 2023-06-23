В ООН обеспокоены подрывом аммиакопровода «Тольятти-Одесса»

Она подчеркнула, что любые атаки на гражданские объекты находятся под запретом с точки зрения международного права.

ДиКарло не назвала виновного в совершении повреждения трубопровода, сказав, что все обстоятельства произошедшего остаются неясными.

Ранее Минобороны РФ назвало виновных в подрыве аммиакопровода в Харьковской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

