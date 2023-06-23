В ООН обеспокоены подрывом аммиакопровода «Тольятти-Одесса»
Об обеспокоенности ООН подрывом самого протяженного в мире аммиакопровода «Тольятти-Одесса», заявила на заседании Совета Безопасности Всемирной организации заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло, сообщает агентство «Прайм».
Она подчеркнула, что любые атаки на гражданские объекты находятся под запретом с точки зрения международного права.
ДиКарло не назвала виновного в совершении повреждения трубопровода, сказав, что все обстоятельства произошедшего остаются неясными.
Ранее Минобороны РФ назвало виновных в подрыве аммиакопровода в Харьковской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ООН обеспокоены подрывом аммиакопровода «Тольятти-Одесса»
- Информацию о сокращении числа ветеринарных препаратов в РФ опровергли
- Россию отказались вносить в черный список FATF
- Постпреды ЕС утвердили расширение производства снарядов до 1 млн в год
- Американский бизнесмен признался, что отказался от экскурсии на батискафе «Титан»
- Небензя заявил, что контрнаступление ВСУ самоубийственно
- SHOT: Дрон-камикадзе ВСУ пытался атаковать пункт пропуска «Крупец» в Курской области
- Роспотребнадзор рекомендовал регионам подготовиться к профилактике чумы
- Сальдо заявил, что Чонгарский мост пострадал намного сильнее, чем предполагали
- Замгенсека ООН предупредила о катастрофических последствиях разрушения Каховской ГЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru