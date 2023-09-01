В ООН не смогли установить обстоятельства казни в опорном пункте ВСУ
В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировали распространяемое в соцсетях видео, на котором, предположительно, изображено обезглавленное тело морпеха ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Пресс-секретарь организации Марта Уртадо отметила, что в ООН ознакомились с записью. Подобные видео она назвала тревожными.
«Мы не в состоянии определить, что произошло, и были ли допущены нарушения международного гуманитарного права», - признала она.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что предпосылок для мира на Украине пока нет, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru