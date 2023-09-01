В ООН не смогли установить обстоятельства казни в опорном пункте ВСУ

Пресс-секретарь организации Марта Уртадо отметила, что в ООН ознакомились с записью. Подобные видео она назвала тревожными.

«Мы не в состоянии определить, что произошло, и были ли допущены нарушения международного гуманитарного права», - признала она.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что предпосылок для мира на Украине пока нет, сообщает «Радиоточка НСН».

