В ООН не смогли установить обстоятельства казни в опорном пункте ВСУ

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировали распространяемое в соцсетях видео, на котором, предположительно, изображено обезглавленное тело морпеха ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости.

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Пресс-секретарь организации Марта Уртадо отметила, что в ООН ознакомились с записью. Подобные видео она назвала тревожными.

«Мы не в состоянии определить, что произошло, и были ли допущены нарушения международного гуманитарного права», - признала она.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что предпосылок для мира на Украине пока нет, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/sanjitbakshi
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