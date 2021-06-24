В Дагестане из-за коронавируса отменили выпускные вечера
В Дагестане проведение выпускных вечеров общеобразовательных учреждений отменили из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобразования по региону.
Соответствующее распоряжение сделал региональный Роспотребнадзора. По данным Минобразования, информация доведена до глав муниципалитетов республики. В ведомстве ожидают, что эти ограничительные меры позволят улучшить ситуацию с коронавирусом в Дагестане.
Ранее в четверг стало известно, что ВОЗ одобрила вакцинацию детей и подростков от коронавируса
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru