В Одесской области переименуют названные в честь Терешковой улицы
В Одесской области переименуют улицы, названные в честь первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, передает портал «Комментарии».
Переименование состоится в Фонтанке, Новой Дофиновке и Крыжановке. Решение об изменении названий улиц приняла комиссия по топонимике. Против этой инициативы выступили представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Они считают, что это решение несправедливо, поскольку Терешкова стала «кумиром для многих женщины планеты», «примером мужества и героизма».
Ранее российская женщина-космонавт стала прообразом для куклы Barbie.
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