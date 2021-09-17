В Одесской области переименуют названные в честь Терешковой улицы

В Одесской области переименуют улицы, названные в честь первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, передает портал «Комментарии».

Переименование состоится в Фонтанке, Новой Дофиновке и Крыжановке. Решение об изменении названий улиц приняла комиссия по топонимике. Против этой инициативы выступили представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Они считают, что это решение несправедливо, поскольку Терешкова стала «кумиром для многих женщины планеты», «примером мужества и героизма».

Ранее российская женщина-космонавт стала прообразом для куклы Barbie.



