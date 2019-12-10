В оборонный бюджет США вошли санкции против двух российских газопроводов

Введение санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» заложено в законопроект об оборонном бюджете США на 2020. Как пишет РИА Новости, санкции объясняются «защитой европейской энергетической безопасности». Кроме того, для «сдерживания России» предлагается увеличить расходы на «европейскую оборонную инициативу» на $734 млн.

Как сообщает телеканал 360, проект оборонного бюджета запрещает военное сотрудничество с РФ. Кроме того, документом предусмотрено выделение средств на новые инициативы по борьбе с конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая.

Добавим, документ пока согласован комитетами по вооруженным делам Палаты представителей и Сената. Его должны принять до конца текущего года, отмечает РИА ФАН.