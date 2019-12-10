В оборонный бюджет США вошли санкции против двух российских газопроводов
Введение санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» заложено в законопроект об оборонном бюджете США на 2020. Как пишет РИА Новости, санкции объясняются «защитой европейской энергетической безопасности». Кроме того, для «сдерживания России» предлагается увеличить расходы на «европейскую оборонную инициативу» на $734 млн.
Как сообщает телеканал 360, проект оборонного бюджета запрещает военное сотрудничество с РФ. Кроме того, документом предусмотрено выделение средств на новые инициативы по борьбе с конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая.
Добавим, документ пока согласован комитетами по вооруженным делам Палаты представителей и Сената. Его должны принять до конца текущего года, отмечает РИА ФАН.
В сентябре НСН писала, что президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда встретились в Нью-Йорке и обсудили план совместных действий по недопущению строительства газопровода «Северный поток-2». Стороны пришли к мнению, что проект угрожает «энергетической безопасности Европы».
США уже давно давят на Европу, особенно на Германию, вынуждая их отказаться от строительства газопровода. Однако в Берлине упорно сопротивляются и намерены стоять до последнего. В этом уверен заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов. Он заявил в эфире НСН, что потребности Германии в российском газе превалирует над потенциальными санкциями со стороны Вашингтона.
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