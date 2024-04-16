Авиакомпания Flydubai отменила все рейсы из Дубая до 17 апреля

Запланированные к вылету из Дубая вечером 16 апреля рейсы отменены до 9:00 мск среды, 17 апреля.

Представитель компании сообщил, что пассажиры ночных рейсов получат полную компенсацию. Пресс-служба перевозчика отметила, что сотрудники делают все возможное, чтобы свести к минимуму нарушения в расписании полетов.

Ранее стало известно, что обрушившиеся на Объединенные Арабские Эмираты проливные дожди привели к отмене 45 рейсов, передает «Радиоточка НСН».

