Авиакомпания Flydubai отменила все рейсы из Дубая до 17 апреля
Компания Flydubai из-за проливных дождей отменила все вылеты из Дубая до 17 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика.
Запланированные к вылету из Дубая вечером 16 апреля рейсы отменены до 9:00 мск среды, 17 апреля.
Представитель компании сообщил, что пассажиры ночных рейсов получат полную компенсацию. Пресс-служба перевозчика отметила, что сотрудники делают все возможное, чтобы свести к минимуму нарушения в расписании полетов.
Ранее стало известно, что обрушившиеся на Объединенные Арабские Эмираты проливные дожди привели к отмене 45 рейсов, передает «Радиоточка НСН».
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