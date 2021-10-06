В ОАЭ одобрили применение «Спутника Лайт» как отдельной вакцины

Использование российского препарата от коронавируса «Спутник лайт» в качестве отдельной вакцины и бустерного укола одобрили в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Все больше стран рассматривают Sputnik Light с его усиливающейся с течением времени защитой как идеальный бустер», — отмечается в заявлении РФПИ, опубликованном в аккаунте вакцины в Twitter.

В январе в ОАЭ зарегистрировали вакцину «Спутник V». Эффективность препарата по итогам анализа данных более 81 тысячи вакцинированных обоими компонентами вакцины составила 97,8%.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусОАЭСпутник V
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