В ОАЭ объявили «оранжевый» уровень опасности из-за мощных ливней
9 марта 202420:10
В ОАЭ объявили «оранжевый» уровень опасности из-за мощных ливней, передает Khaleej Times.
В некоторых районах Дубая машины наполовину ушли под воду. Власти рекомендовали жителям оставаться дома. Популярные места отдыха закрыли, а мероприятия были отменены.
Кроме того, в Дубае наблюдаются перебои с работой общественного транспорта.
Ранее в Турции во время шторма затонул сухогруз Kafkametler, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Судно ударилось о волнорез недалеко от порта Эрегли на севере страны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru