В ОАЭ объявили «оранжевый» уровень опасности из-за мощных ливней

В ОАЭ объявили «оранжевый» уровень опасности из-за мощных ливней, передает Khaleej Times.

Невозможно выйти из дома: На Европу обрушился Атлантический шторм

В некоторых районах Дубая машины наполовину ушли под воду. Власти рекомендовали жителям оставаться дома. Популярные места отдыха закрыли, а мероприятия были отменены.

Кроме того, в Дубае наблюдаются перебои с работой общественного транспорта.

Ранее в Турции во время шторма затонул сухогруз Kafkametler, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Судно ударилось о волнорез недалеко от порта Эрегли на севере страны.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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