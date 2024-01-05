Невозможно выйти из дома: На Европу обрушился Атлантический шторм
Атлантический шторм продолжает топить, замораживать и заносить снегом страны Европы.
Европу атаковали морозы и сильные ливни, непогода обрушилась на регионы из-за влияния Атлантического океана.
Рекордные снегопады накрыли юг Норвегии: многие дома практически не видно из-за огромных сугробов, люди не могут выйти на улицу, так как двери до самой крыши замело снегом. А те, кто все же смог выбраться из ледяного плена, нашли в непогоде свои плюсы, жители начали рассекать на сноубордах прямо по городским улочкам, но помимо веселья в сильнейших снегопадах, конечно же, есть и негативные моменты. Так, жителям занесенных регионов рекомендовали проверять своих соседей и обращаться на горячую линию в случае необходимости.
Сейчас снег продолжает идти. Синоптики ожидают еще 24 сантиметра осадков. В стране объявлен оранжевых уровень опасности, отменены занятия в школах, в магазины не доставляют продукты, а аэропорт закрыт. Местная энергокомпания Glitre Nett сообщила, что около пяти тысяч потребителей уже остались без электричества.
В Швеции сотни автомобилистов попали в огромную пробку из-за снегопада, пишет Reuters. Спасательным службам пришлось эвакуировать автомобилистов из снежного плена. Шведские военные мобилизовали гусеничные машины, чтобы помочь людям. Они также доставили еду и воду застрявшим на участке трассы E22. Многие люди бросили свои автомобили. Некоторые смогли развернуться, когда спасатели разрезали металлические барьеры, разделяющие полосы движения, пишет TT.
В Финляндии тем временем установили температурный рекорд XXI века, сообщил финский метеорологический институт.
«Ночью в Финляндии была зафиксирована самая низкая температура за XXI век, когда в аэропорту Энонтекиё температура опустилась до минус 44,3 градуса по Цельсию», – говорится в сообщении.
Из-за непрерывных дождей, которые льют уже вторую неделю, в Германии уровень воды во многих реках сильно поднялся. Глава немецкого правительства Олаф Шольц второй раз за неделю посетил один из наиболее пострадавших от наводнений районов Саксонии — Анхальт, на востоке страны. Агентство DPA сообщает, что местные жители встретили Шольца крайне неодобрительно. Люди выкрикивали главе правительства: «Преступник», «Ваша политика строится на лжи» и «Можешь ехать снова обратно». Аналогичным образом Шольца встретили в нижнесаксонском Вердене в начале недели.
Сейчас в Германии основное внимание уделяется предотвращению дальнейшего ущерба: бригады спасателей укрепляют дамбы и строят преграды из мешков с песком. Потоки воды превратили дороги в реки, затопили дома, а жители вынуждены готовится к новым испытаниям. Представители Ассоциации фермеров Нижней Саксонии Landvolk сообщили, что сейчас почти каждый фермер Нижней Саксонии страдает от затопления своих полей или, соответственно, от повреждения влагой.
Похожая ситуация складывается и во Франции. В северном департаменте Па-де-Кале с ноября выпало рекордное количество осадков, а почва в этом равнинном регионе насквозь пропиталась водой. Более трехсот местных жителей вынуждены искать убежище в спортзалах и других аварийных помещениях. Сейчас власти расширяют зону эвакуации.
«Нам сказали, что это безопасный район, и мы были уверены, что наводнения нам не угрожают. За семь лет, что мы здесь живем, такое стряслось впервые», - рассказывает местная жительница.
Такая же ситуация и в Англии - из-за наводнения начались перебои с электричеством, некоторые дороги и железнодорожные вокзалы пришлось закрыть. Люди делятся кадрами в соцсетях, на которых видно брошенные затопленные машины, пустые улицы и застрявшие на дорогах фуры.
В Центральной России же пик холодов пройден, температура с сегодняшнего дня начинает ползти вверх, отмечает «Радиоточка НСН». Правда, о резком потеплении говорить не приходится: с 5 по 8 января ожидается около минус 14–23 градусов. Самым «теплым» днем станет суббота, синоптики обещают до минус 14–16 градусов.
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