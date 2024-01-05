Невозможно выйти из дома: На Европу обрушился Атлантический шторм

Рекордные снегопады накрыли юг Норвегии: многие дома практически не видно из-за огромных сугробов, люди не могут выйти на улицу, так как двери до самой крыши замело снегом. А те, кто все же смог выбраться из ледяного плена, нашли в непогоде свои плюсы, жители начали рассекать на сноубордах прямо по городским улочкам, но помимо веселья в сильнейших снегопадах, конечно же, есть и негативные моменты. Так, жителям занесенных регионов рекомендовали проверять своих соседей и обращаться на горячую линию в случае необходимости.

Сейчас снег продолжает идти. Синоптики ожидают еще 24 сантиметра осадков. В стране объявлен оранжевых уровень опасности, отменены занятия в школах, в магазины не доставляют продукты, а аэропорт закрыт. Местная энергокомпания Glitre Nett сообщила, что около пяти тысяч потребителей уже остались без электричества.