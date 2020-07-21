В NYT Германию назвали страной-победителем в постпандемическом мире
Германия наиболее вероятно станет самой процветающей страной в мире после пандемии. Такое мнение глобального инвестора и автора статей для New York Times Ручира Шармы опубликовано на сайте газеты.
«Сильные стороны, которые демонстрирует Германия, делают ее крупной экономикой наиболее вероятной для процветания в постпандемическом мире», - говорится в статье.
По мнению автора, реакция страны на пандемию высветила существовавшие сильные стороны: эффективное правительство, низкий уровень долга, репутацию промышленного превосходства, которое защищает его экспорт даже в условиях падения мировой торговли, и растущая способность создавать отечественные технологические компании в мире, в котором доминируют американцы и китайские интернет-гиганты.
«В то время как другие страны обеспокоены тем, что недавние увольнения могут стать постоянными, большинство немецких рабочих остались на заработной плате благодаря расширению правительственной программы социального страхования Kurzarbeit, которая платит компаниям, чтобы они переводили сотрудников на сокращенные часы из-за временных кризисов», - пишет Шарма.
Автор также отметил экономику России, назвав ее интригующей. По его словам, президент РФ Владимир Путин годами работал над тем, чтобы обезопасить страну от иностранного финансового давления. Он отметил, что этот защитный шаг будет становиться "все более ценным в стремительно деглобализирующемся мире".
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