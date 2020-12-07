В Нью-Йорке «заминировали» самолет «Аэрофлота»

Самолет «Аэрофлота», который прибыл в Нью-Йорк из Москвы, был ложно заминирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников перевозчика.

Информация об угрозе на борту не подтвердилась. Транспортная полиция получила сообщение о «минировании» рейса. По этой причине пассажиров высадили с самолета, а борт проверили на наличие взрывчатых средств.

В настоящее время лайнер подготавливают к вылету, который пришлось отложить более, чем на три часа.

Тем временем, «Аэрофлот» надеется, что авиасообщение будет восстановлено с апреля 2021 года. В противном случае перевозчику потребуется пересмотреть планы по развитию компании. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил назначенный в ноябре гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.