В Нью-Йорке «заминировали» самолет «Аэрофлота»
Самолет «Аэрофлота», который прибыл в Нью-Йорк из Москвы, был ложно заминирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников перевозчика.
Информация об угрозе на борту не подтвердилась. Транспортная полиция получила сообщение о «минировании» рейса. По этой причине пассажиров высадили с самолета, а борт проверили на наличие взрывчатых средств.
В настоящее время лайнер подготавливают к вылету, который пришлось отложить более, чем на три часа.
Тем временем, «Аэрофлот» надеется, что авиасообщение будет восстановлено с апреля 2021 года. В противном случае перевозчику потребуется пересмотреть планы по развитию компании. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил назначенный в ноябре гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.
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