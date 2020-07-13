В Нью-Йорке за месяцы впервые никто не умер от COVID-19 за сутки
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что впервые за несколько месяцев в городе не зафиксированы летальные исходы от COVID-19 за сутки. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил де Блазио, эта статистика «воодушевляет», но подчеркнул, что вирус еще не побежден.
Отметим, что штат Нью-Йорк оказался в эпицентре пандемии, здесь фиксировалось наибольшее число заражений. Со второй половины мая в штате наблюдалось стабильное снижение числа летальных исходов пациентов с коронавирусом. Ранее в марте-апреле с начала пандемии в штате регистрировалось более 700 смертей в сутки.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, всего в Нью-Йорке инфицированы более 219 тыс. человек, скончались более 23,2 тыс.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru