В Нью-Йорке за месяцы впервые никто не умер от COVID-19 за сутки

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что впервые за несколько месяцев в городе не зафиксированы летальные исходы от COVID-19 за сутки. Об этом сообщает ТАСС.

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Как отметил де Блазио, эта статистика «воодушевляет», но подчеркнул, что вирус еще не побежден.

Отметим, что штат Нью-Йорк оказался в эпицентре пандемии, здесь фиксировалось наибольшее число заражений. Со второй половины мая в штате наблюдалось стабильное снижение числа летальных исходов пациентов с коронавирусом. Ранее в марте-апреле с начала пандемии в штате регистрировалось более 700 смертей в сутки.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, всего в Нью-Йорке инфицированы более 219 тыс. человек, скончались более 23,2 тыс.

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ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
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