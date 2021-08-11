В Нью-Йорке выявили новый штамм COVID-19 c летальностью до 82%

Новый штамм коронавирусной инфекции «йота» с летальностью до 82% обнаружен в Нью-Йорке. Об этом сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медпрофилактике Уральского федерального округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с Ura.ru.

Специалист сослался на данные портала препринтов MedRxiv.

«В Нью-Йорке выявлен новый штамм "йота". Он повышает летальность на 82%, особенно в возрастном диапазоне старше 45 лет, и передается по сравнению с другими мутациями на 25% быстрее», — рассказал Токарев.

Эксперт добавил, что новый штамм более патогенный и заразный по сравнению с «обычным» коронавирусом и может ускользать от иммунного ответа.

В свою очередь, иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков подчеркнул, что данных о новом варианте COVID-19 пока мало, необходимо наблюдать за его развитием, сообщает РЕН ТВ.

«Сказать что-то определенное можно будет лишь в течение определенного времени, когда ее доля начнет очень быстро расти. Если растет, значит, есть эволюционные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать с другими линиями штаммов», — рассказал иммунолог.

