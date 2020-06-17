В Нью-Йорке создадут открытую базу данных о нарушениях полицейских

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что в городе появится открытая база данных, содержащая информацию о нарушениях со стороны полицейских. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам де Блазио, это будет сделано к июлю. Он отметил, что в базе будут размещены более тысячи уже существующих исков к полицейским.

В базе планируется размещать имена полицейских, суть обвинений, даты судебных заседаний и их итоги. Отмечается, что к информации базы доступ сможет получить любой человек.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал вкладывать больше ресурсов в обучение полицейских. Напомним, поводом для разработки реформенных изменений в полиции стало задержание афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер в результате его удушения полицейским. Это вызвало массовые протесты в США и странах Европы.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:Нью-ЙоркСША
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