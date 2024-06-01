В Нью-Йорке пропалестинские активисты устроили протест в Бруклинском музее

По данным газеты, к зданию музея пришли около тысячи демонстрантов, сколько из них смогли проникнуть внутрь, не уточняется. Активисты испортили некоторые выставленные в зале произведения искусства, забрались на крышу музея и вывесили плакат с пропалестинским лозунгом. Из-за инцидента учреждение закрылось на час раньше положенного времени.

New York Post сообщает о столкновениях демонстрантов с охранниками музея. На место прибыли полицейские, которые задержали некоторых активистов. Число задержанных пока неизвестно.

