В Нью-Йорке пропалестинские активисты устроили протест в Бруклинском музее

Активисты, выступающие против действий Израиля в секторе Газа, ворвались в Бруклинский музей в Нью-Йорке и устроили акцию протеста. Об этом пишет New York Post.

На улицах Нью-Йорка прошел протест в поддержку Палестины

По данным газеты, к зданию музея пришли около тысячи демонстрантов, сколько из них смогли проникнуть внутрь, не уточняется. Активисты испортили некоторые выставленные в зале произведения искусства, забрались на крышу музея и вывесили плакат с пропалестинским лозунгом. Из-за инцидента учреждение закрылось на час раньше положенного времени.

New York Post сообщает о столкновениях демонстрантов с охранниками музея. На место прибыли полицейские, которые задержали некоторых активистов. Число задержанных пока неизвестно.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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