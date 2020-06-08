В Нью-Йорке намерены запретить полиции удушающий прием при задержании

Также в штате намерены сделать публичными данные о полицейских, как о других госслужащих, а также звонки в 911 из-за расовых предубеждений определить как преступления на почве нетерпимости. Куомо отметил, что соответствующие законопроекты будут вскоре рассмотрены властями.

Ранее в США и Европе прокатилась волна протестов против полицейского произвола, которая была спровоцирована гибелью о рук полицейских чернокожего Джорджа Флойда. Один из правоохранителей во время задержания давил ему коленом на шею. Флойд несколько раз сказал, что ему нечем дышать, позже он умер в реанимации.











