В Нью-Йорке намерены запретить полиции удушающий прием при задержании

В штате Нью-Йорк в рамках полицейской реформы планируют запретить удушающий прием при задержании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо.

Французские полицейские пересмотрят технику задержания преступников после смерти Джорджа Флойда

Также в штате намерены сделать публичными данные о полицейских, как о других госслужащих, а также звонки в 911 из-за расовых предубеждений определить как преступления на почве нетерпимости. Куомо отметил, что соответствующие законопроекты будут вскоре рассмотрены властями.

Ранее в США и Европе прокатилась волна протестов против полицейского произвола, которая была спровоцирована гибелью о рук полицейских чернокожего Джорджа Флойда. Один из правоохранителей во время задержания давил ему коленом на шею. Флойд несколько раз сказал, что ему нечем дышать, позже он умер в реанимации.




Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:Нью-ЙоркСша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры