В Нью-Йорке намерены запретить полиции удушающий прием при задержании
В штате Нью-Йорк в рамках полицейской реформы планируют запретить удушающий прием при задержании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо.
Также в штате намерены сделать публичными данные о полицейских, как о других госслужащих, а также звонки в 911 из-за расовых предубеждений определить как преступления на почве нетерпимости. Куомо отметил, что соответствующие законопроекты будут вскоре рассмотрены властями.
Ранее в США и Европе прокатилась волна протестов против полицейского произвола, которая была спровоцирована гибелью о рук полицейских чернокожего Джорджа Флойда. Один из правоохранителей во время задержания давил ему коленом на шею. Флойд несколько раз сказал, что ему нечем дышать, позже он умер в реанимации.
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