В Нью-Йорке число жертв коронавируса превысило 20 тысяч
Более 20 тысяч жителей Нью-Йорка скончались от последствий заражений коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управления общественного здравоохранения американского города.
Согласно данным на 13 мая, в Нью-Йорке всего подтверждено 185 206 случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что от коронавируса скончались 15 233 заразившихся, причиной еще 5 083 смертей стало заболевание, вызываемое инфекцией.
По словам мэра города Де Блазио, чтобы восстановить экономику Нью-Йорка потребуется порядка $17 млрд федеральной помощи в течение 2 лет.
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