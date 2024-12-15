В Нью-Йорке беспилотники закрыли взлетно-посадочные полосы в аэропорту Стюарт

До этого СМИ сообщили, что неопознанные беспилотники были замечены в небе над штатом Нью-Джерси. Отмечалось, что присутствие дронов там наблюдают несколько недель. При этом, по данным источника, беспилотники якобы исчезали сразу после того, как только за ними начиналась слежка. Между тем, в Пентагоне заявили, что за активностью в небе над Нью-Джерси не стоят другие государства.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что над авиабазой США в Германии были замечены неопознанные БПЛА.