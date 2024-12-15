В Нью-Йорке беспилотники закрыли взлетно-посадочные полосы в аэропорту Стюарт
В США в штате Нью-Йорк неизвестные беспилотники закрыли взлетно-посадочные полосы в аэропорту Стюарт. Об этом сообщила губернатор штата Кэти Хокул.
По ее словам, работа хаба была ограничена на один час. На фоне этого политик призвала Вашингтон оказать помощь штату.
«Это зашло слишком далеко», - приводит слова Хокул РИА Новости.
До этого СМИ сообщили, что неопознанные беспилотники были замечены в небе над штатом Нью-Джерси. Отмечалось, что присутствие дронов там наблюдают несколько недель. При этом, по данным источника, беспилотники якобы исчезали сразу после того, как только за ними начиналась слежка. Между тем, в Пентагоне заявили, что за активностью в небе над Нью-Джерси не стоят другие государства.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что над авиабазой США в Германии были замечены неопознанные БПЛА.
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