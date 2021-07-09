В Новой Зеландии воздушный шар рухнул на дом
Как минимум 11 человек получили травмы в результате падения воздушного шара на дом на Южном острове Новой Зеландии, пишет газета NZ Herald.
Воздушный шар рухнул недалеко от населенного пункта Эрроутаун. Два человека получили серьезные травмы, их госпитализировали с помощью вертолета. Еще один получил средние повреждения, а восемь человек - травмы легкой степени тяжести.
Все пострадавшие госпитализированы и находятся под наблюдением медиков. Обстоятельства падения шара не приводятся.
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