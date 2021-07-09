В Новой Зеландии воздушный шар рухнул на дом

Воздушный шар рухнул недалеко от населенного пункта Эрроутаун. Два человека получили серьезные травмы, их госпитализировали с помощью вертолета. Еще один получил средние повреждения, а восемь человек - травмы легкой степени тяжести.

Все пострадавшие госпитализированы и находятся под наблюдением медиков. Обстоятельства падения шара не приводятся.

