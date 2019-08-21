Воздушный шар с туристами упал в Подмосковье из-за возгорания
21 августа00:10
В Подмосковье воздушный шар с туристами упал из-за возгорания на борту. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Следственный комитет.
В СК начали расследование инцидента с воздушным шаром в Дмитровском районе Московской области. По предварительным данным, причиной падения шара послужила потеря управления из-за ветра и последующее его возгорание из-за столкновения с ЛЭП.
Отмечается, что в результате происшествия травмировался один человек из семи находившихся на борту. Пострадавшим стал пилот, он получил травму ноги.
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ФОТО: flickr.com // karinkasky
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