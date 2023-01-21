В Норвегии российских моряков оштрафовали за рабочую форму с триколором

По данным издания, моряки сошли на берег 12 января. Мужчины были одеты в камуфляжные рабочие костюмы с нашивками с российским флагом. Местная полиция начала проверку из-за того, что рабочую форму якобы могли принять за военную. Впоследствии россиян оштрафовали на пять тысяч норвежских крон (около 35 тысяч рублей).

Как отметила прокурор Мартина Месло, решение о штрафе было принято в соответствии со статьей уголовного кодекса Норвегии о «неправомерном использовании униформы». По ее словам, одежду российских моряков можно было перепутать с военной формой, что якобы создало бы «страх и дискомфорт» для местных жителей и находящихся в городе украинских беженцев.

Кроме того, прокурор указала, что суда из РФ считаются «угрозой безопасности», и им разрешается заходить лишь в три порта Норвегии. Также, по словам Месло, ранее российские моряки не использовали такую одежду.

По мнению адвокат Бернта Хейберга, решение о штрафе было незаконным, и полиция «зашла слишком далеко». Защитник выразил надежду, что этот случай единичный, и рекомендовал россиянам обжаловать штрафы в суде.



