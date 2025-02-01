В Норвегии отпустили задержанное судно с российским экипажем

Полиция отпустила судно Silver Dania с экипажем из 11 россиян, задержанное ранее в экономической зоне Норвегии. Об этом сообщает вещательная корпорация NRK со ссылкой на правоохранителей округа Тромс.

«Расследование продолжится, однако мы не видим причин для того, чтобы судно продолжало оставаться в порту Тромсе», — подчеркнул полицейский прокурор Рони Йоргенсен.

По его словам, не было обнаружено указаний на связь Silver Dania с инцидентом с повреждением подводного кабеля в Балтийском море.

Ранее судно с экипажем из РФ, курсирующее между Санкт-Петербургом и Мурманском, задержали в Норвегии по запросу Латвии по подозрению в причастности к повреждению кабеля в море между республикой и Швецией.

