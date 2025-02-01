В Норвегии отпустили задержанное судно с российским экипажем
Полиция отпустила судно Silver Dania с экипажем из 11 россиян, задержанное ранее в экономической зоне Норвегии. Об этом сообщает вещательная корпорация NRK со ссылкой на правоохранителей округа Тромс.
«Расследование продолжится, однако мы не видим причин для того, чтобы судно продолжало оставаться в порту Тромсе», — подчеркнул полицейский прокурор Рони Йоргенсен.
По его словам, не было обнаружено указаний на связь Silver Dania с инцидентом с повреждением подводного кабеля в Балтийском море.
Ранее судно с экипажем из РФ, курсирующее между Санкт-Петербургом и Мурманском, задержали в Норвегии по запросу Латвии по подозрению в причастности к повреждению кабеля в море между республикой и Швецией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru